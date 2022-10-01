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Происшествия1 октября 2022 5:40

В Твери на пешеходном переходе машина сбила девочку-подростка

ДТП произошло в Затверечье
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Девочку увезли в больницу.

Девочку увезли в больницу.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Заволжском районе Твери на улице Туполева у дома 19 вечером 30 сентября произошло ДТП: субкопмактвэн "Ford Fusion" сбил 15-летнюю девочку.

Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе около остановки "2-я Новозаводская улица".

По данным Управления ГИБДД по Тверской области водитель (мужчина 1986 года рождения) был трезв.

Девочку доставили в Детскую областную больницу. По предварительным данным у неё перелом бедра и сотрясение головного мозга.

ДТП произошло на Туполева, у остановки "2-я Новозаводская". Фото: УГИБДД по Тверской области.

ДТП произошло на Туполева, у остановки "2-я Новозаводская". Фото: УГИБДД по Тверской области.