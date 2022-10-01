В Твери на пешеходном переходе машина сбила девочку-подростка

Девочку увезли в больницу.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Заволжском районе Твери на улице Туполева у дома 19 вечером 30 сентября произошло ДТП: субкопмактвэн "Ford Fusion" сбил 15-летнюю девочку.
Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе около остановки "2-я Новозаводская улица".
По данным Управления ГИБДД по Тверской области водитель (мужчина 1986 года рождения) был трезв.
Девочку доставили в Детскую областную больницу. По предварительным данным у неё перелом бедра и сотрясение головного мозга.
ДТП произошло на Туполева, у остановки "2-я Новозаводская". Фото: УГИБДД по Тверской области.