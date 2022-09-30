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Происшествия30 сентября 2022 17:15

Пожилая женщина погибла при пожаре в жилом доме в Тверской области

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
При пожаре погибла женщина Фото: СУ СК РФ по Тверской области

При пожаре погибла женщина Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели женщины 1952 года рождения при пожаре в жилом доме в деревне Доненский Починок. ЧП произошло 29 сентября.

На место происшествия выезжал следователь и криминалист, произведен осмотр, опрошены очевидцы случившегося. Назначена пожарно-техническая экспертиза, для установления причины гибели человека - судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.