Пожилая женщина погибла при пожаре в жилом доме в Тверской области

При пожаре погибла женщина Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели женщины 1952 года рождения при пожаре в жилом доме в деревне Доненский Починок. ЧП произошло 29 сентября.

На место происшествия выезжал следователь и криминалист, произведен осмотр, опрошены очевидцы случившегося. Назначена пожарно-техническая экспертиза, для установления причины гибели человека - судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.