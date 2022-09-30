В селах Тверской области появились новые фельдшерские пункты

В Тверской области строят новые ФАПы

В Тверской области по национальному проекту «Здравоохранение» идет установка новых фельдшерско-акушерских пунктов. Новые ФАПы возведены в селе Красное и деревне Устиново Кимрского округа, в деревне Орлово Старицкого района, деревне Раково Зубцовского округа и деревне Кривцово Нелидовского округа.

Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчеркивал, что обеспечение доступной и качественной медицинской помощи для жителей сельских территорий является одним из приоритетов отрасли здравоохранения.

Площадь каждого здания ФАПа составляет 100 кв. метров. Здесь размещаются: приемный и смотровой кабинеты, процедурная, прививочная и стерилизационная, комнаты для хранения лекарственный препаратов и отдыха персонала, энергетический блок.

В ближайшие дни завод-изготовитель поставит еще три новые модульные конструкции ФАПов в Сандовский, Андреапольский округа и Калининский район.