В Твери прошла патриотическая акция в поддержку присоединения к России новых субъектов Фото: ПТО

30 сентября на площади Славы в Твери прошла патриотическая акция в поддержку вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Сегодня в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония подписания договоров о принятии в состав России четырех территорий. На церемонии присутствовал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В патриотической акции приняли участие 4300 человек.

К участникам митинга обратился ветеран Великой Отечественной войны Иван Афанасьев. Фронтовик в 1943 году в составе 850 артиллерийского полка 271 стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа освобождал город Горловку Донецкой области, а затем Донецк.

- Мы в 1945 году освободили нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков. Теперь вам укреплять наше дело, - обратился к молодому поколению Иван Петрович. - Сегодня знаменательный день для всех народов, живущих на российской земле. Дорогие друзья, наша Россия – великая страна! - обратился фронтовик к горожанам.

Среди участников митинга - главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Тверской области Максим Петрушин. Врач добровольцем неоднократно бывал в зоне проведения специальной военной операции, оказывал помощь российским военнослужащим и местным жителям.

- В июле мы были в Луганске во второй раз. И сейчас, как будет возможность, вновь туда отправимся. Для меня сегодняшний день - знаковое событие. Наши друзья вернулись к нам, - сказал Максим Петрушин.