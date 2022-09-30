Игорь Руденя: "Россия становится надежной опорой нашим присоединенным территориям"

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал итоги референдума Фото: ПТО

30 сентября в Кремле состоялось подписали договора о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и образовании новых субъектов РФ. Подписи под договорами поставили президент России Владимир Путин, главы республик и областей.

Перед подписанием договоров глава государства выступил с обращением, в котором отметил: в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Подавляющее большинство жителей поддержали вступление территорий в состав Российской Федерации.

По окончании церемонии подписания договоров губернатор Тверской области Игорь Руденя в интервью журналистам отметил: "Сегодня произошло событие, которое невозможно переоценить, – историческое воссоединение территорий. У нас одна культура и одна история. Мы все воодушевлены тем, что произошло. Уверен, это начало нового этапа развития нашего государства. Россия сегодня становится надежной опорой нашим присоединенным территориям".

Свой вклад в поддержку подшефного Бердянска, расположенного в Запорожской области, вносит Тверская область. Подписано соглашение с Бердянским районом. Регион поставляет строительные материалы, помогает собирать в школу детей города Бердянска.

Соглашение также касается взаимодействия по жилищно-коммунальным и дорожным вопросам, социальной сферы, образования.