Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2022 15:39

Игорь Руденя: "Россия становится надежной опорой нашим присоединенным территориям"

Губернатор Тверской области поддержал итоги референдума
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал итоги референдума

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал итоги референдума

Фото: ПТО

30 сентября в Кремле состоялось подписали договора о принятии в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и образовании новых субъектов РФ. Подписи под договорами поставили президент России Владимир Путин, главы республик и областей.

Перед подписанием договоров глава государства выступил с обращением, в котором отметил: в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Подавляющее большинство жителей поддержали вступление территорий в состав Российской Федерации.

По окончании церемонии подписания договоров губернатор Тверской области Игорь Руденя в интервью журналистам отметил: "Сегодня произошло событие, которое невозможно переоценить, – историческое воссоединение территорий. У нас одна культура и одна история. Мы все воодушевлены тем, что произошло. Уверен, это начало нового этапа развития нашего государства. Россия сегодня становится надежной опорой нашим присоединенным территориям".

Свой вклад в поддержку подшефного Бердянска, расположенного в Запорожской области, вносит Тверская область. Подписано соглашение с Бердянским районом. Регион поставляет строительные материалы, помогает собирать в школу детей города Бердянска.

Соглашение также касается взаимодействия по жилищно-коммунальным и дорожным вопросам, социальной сферы, образования.