В Тверской области пройдёт Евразийский учёт птиц

Все считать птиц! Фото: Евгения ГУСЕВА

1 и 2 октября Тверь и Тверская область присоединится к ежегодному Евразийскому учёту птиц. Присоединиться к этому событию и провести выходные интересно, весело и познавательно может каждый.

Евразийский учёт птиц - самое массовое орнитологическое мероприятие на пространстве от Атлантического до Тихого океана. О нём уже рассказывала "КП"-Тверь". Люди в этот день выходят на улицы, чтобы посчитать птиц, а возможно, найти какую-нибудь совершенно необычную птицу. Это помогает учёным больше узнать о миграции птиц и осуществить часть глобального мониторинга живых организмов.

Как принять участие:

Получите идентификатор по ссылке.

Продумайте маршрут или точку учёта.

1-2 октября выходите на учёт, ищите, фотографируйте и считайте птиц (инструкция здесь).

Заполните анкету до 17:00 2 октября. Результаты соревнования можно будет узнать после 19:00.