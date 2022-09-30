Лето кончилось - овощи дорожают.
Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
В Тверской области дорожают овощи. За неделю с 20 по 26 сентября больше всего в магазинах региона выросли в цене огурцы. Прибавили также помидоры, свёкла.
Что подорожало больше всего:
- Огурцы (+11,53%)
- Помидоры (+7,9%)
- Свёкла (+6,26%)
- Печенье (+2,6%)
- Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности (+2,37%).
Подешевели за неделю: пшено (-7,21%), яблоки (-5,87%), шоколадные конфеты (-4,2%), гречка (-3,34%), репчатый лук (-3,26%).