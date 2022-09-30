Лето кончилось - овощи дорожают. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Тверской области дорожают овощи. За неделю с 20 по 26 сентября больше всего в магазинах региона выросли в цене огурцы. Прибавили также помидоры, свёкла.

Что подорожало больше всего:

- Огурцы (+11,53%)

- Помидоры (+7,9%)

- Свёкла (+6,26%)

- Печенье (+2,6%)

- Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности (+2,37%).

Подешевели за неделю: пшено (-7,21%), яблоки (-5,87%), шоколадные конфеты (-4,2%), гречка (-3,34%), репчатый лук (-3,26%).