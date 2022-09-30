Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2022 14:14

В восточных районах Тверской области ожидается сильный дождь

О непогоде предупреждает МЧС
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жителей Тверской области предупредили о сильном дожде

Жителей Тверской области предупредили о сильном дожде

Фото: Артем КИЛЬКИН

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает, что 1 октября в отдельных районах, а ночью 2 октября в восточных районах региона, ожидается сильный дождь.

Спасатели призывают жителей внимательней относиться к собственной безопасности и напоминают, что если дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах.