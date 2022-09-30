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Общество30 сентября 2022 14:08

В Тверской области пройдет профилактический рейд "Контроль трезвости"

Водителей будут проверять на алкоголь с 30 сентября по 2 октября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области пройдет "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области пройдет "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

В период с 30 сентября по 2 октября на улицах областной столицы будут усилены меры по проверке водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Информацию можно передать по телефонам дежурной части: "02" или "102" - с мобильного телефона.