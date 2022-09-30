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Общество30 сентября 2022 14:03

Пенсионеры смогут бесплатно посетить Музей Победы в Тверской области

Услуга доступна в День пожилого человека
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Пенсионеры смогут бесплатно посетить Музей Победы

Пенсионеры смогут бесплатно посетить Музей Победы

Фото: ПТО

1 октября, в Международный день пожилых людей, жители пенсионного возраста смогут бесплатно посетить Ржевский филиал Музея Победы. В кассах необходимо предъявить пенсионное удостоверение.

В музейном павильоне у Ржевского мемориала Советскому солдату посетители увидят экспозицию военных раритетов, фотографии, фронтовые письма и воспоминания участников битвы.

Посетители музея "Ставка Сталина" смогут осмотреть постоянную экспозицию - военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров. Предметы представлены в воссозданном историческом интерьере времен Великой Отечественной войны.