Пенсионеры смогут бесплатно посетить Музей Победы в Тверской области

Пенсионеры смогут бесплатно посетить Музей Победы Фото: ПТО

1 октября, в Международный день пожилых людей, жители пенсионного возраста смогут бесплатно посетить Ржевский филиал Музея Победы. В кассах необходимо предъявить пенсионное удостоверение.

В музейном павильоне у Ржевского мемориала Советскому солдату посетители увидят экспозицию военных раритетов, фотографии, фронтовые письма и воспоминания участников битвы.

Посетители музея "Ставка Сталина" смогут осмотреть постоянную экспозицию - военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров. Предметы представлены в воссозданном историческом интерьере времен Великой Отечественной войны.