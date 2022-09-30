С 1 октября в Твери и Тверской области скорректированы автобусные маршруты

В регионе скорректированы автобусные маршруты Фото: Ольга ТРОФИМОВА

С 1 октября по просьбам пассажиров "Транспорт Верхневолжья" скорректировал расписание и схему движения нескольких маршрутов в Тверской, Ржевской и Конаковской агломерациях.

В частности, в Твери утренние рейсы автобус №27 от Больших Перемерок будут осуществляться 6:45 и 7:55, от ж/д вокзала – в 7:20. Остальные рейсы останутся без изменений.

На автобусе №31 по рабочим дням будет добавлен рейс в 20:05 из Мамулино.

На маршруте №35 выравнен интервал движения в течение дня - он будет составлять в среднем не более 35-40 минут.

У автобуса №222 маршруты будут продлены до нового производственного комплекса "Аквариус", расположенного вблизи деревни Андрейково.

Автобусы будут совершать до комплекса отдельные рейсы: утром – к 8:00 и после 8:00, днём – после 17:00, вечером – к 20:00 и после 20:00.

Обновленное расписание движения доступно на сайте Министерства транспорта Тверской области.