На берегу Тверцы в Твери завершается строительство гребной базы

В Твери завершается строительство гребной базы Фото: ПТО

В Твери завершается строительство гребной базы на реке Тверца. Объект строится совместно с Минобороны России. Как сообщили в Военно-строительной компании (ВСК), многофункциональный спортивный центр находится в высокой степени готовности.

По данным компании, стройка вошла в заключительный этап. Завершаются фасадные работы, идет чистовая отделка помещений. На площадке задействовано 96 человек и 10 единиц техники.

Общая площадь многофункционального центра - более 4 тыс. квадратных метров, пропускная способность - 86 человек в сутки.