Женщина в декрете лишилась денег, пока искала работу в Твери

Женщины лишились крупных денежных сумм Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Заволжский отдел полиции обратилась 29-летняя жительница Твери с заявлением о краже денег. Потерпевшая рассказала, что, находясь в декрете, искала дополнительный заработок и увидела объявление об удаленной работе. Под предлогом трудоустройства и оформления виртуальной банковской "корпоративной карты" с ней связался мужчина и предложил установить на телефон приложение.

Потерпевшая выполнила рекомендации, после чего звонивший получил доступ к ее телефону и похитил с карты 399 500 рублей.

По аналогичной схеме была обманута ещё одна тверичанка. 46-летняя женщина лишилась 295 000 рублей.

По факту преступлений по ч. 3 статьи 158 УК РФ возбуждено уголовное дело.