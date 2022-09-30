Под Тверью многодетная семья из-за пожара лишилась дома

Жилой дом сгорел в Калининском районе Фото: Мария ОСИПОВА

ЧП произошло вечером 29 сентября в деревне Симоново, Бурашевского с/п, Калининского района. Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в ГУ МЧС России по Тверской области.

На место выехали ПСЧ-1, ПСЧ-72.

- В результате пожара огнем уничтожена мансарда, повреждены стены по всей площади. Дом большой, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

Пожар был локализован в 22:29, ликвидирован в 1:00 ночи. Известно, что в доме проживала многодетная семья. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.