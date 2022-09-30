Туманные и дождливые выходные ожидают жителей Тверской области

В выходные синоптики обещают дожди и туман
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
Тверская область погрузилась в глубокую осень. Дождливую рабочую неделю сменят не менее дождливые выходные.
В первые дни октября синоптики Тверского гидрометцентра прогнозируют переменную облачность и осадки. Солнышко порадует лишь жителей отдельных районов. Да и то ненадолго.
Днем воздух прогреется до +9... +14 градусов, в ночные часы прохладнее +4... +9. Южный ветер сменится на юго-восточный скоростью до 10 м/с и немного разгонит тучи.
По утрам жителей Тверской области предупреждают о тумане. Видимость на дорогах - не более километра. Будьте внимательны и осторожны при управлении автотранспортом.