Туманные и дождливые выходные ожидают жителей Тверской области

В выходные синоптики обещают дожди и туман Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Тверская область погрузилась в глубокую осень. Дождливую рабочую неделю сменят не менее дождливые выходные.

В первые дни октября синоптики Тверского гидрометцентра прогнозируют переменную облачность и осадки. Солнышко порадует лишь жителей отдельных районов. Да и то ненадолго.

Днем воздух прогреется до +9... +14 градусов, в ночные часы прохладнее +4... +9. Южный ветер сменится на юго-восточный скоростью до 10 м/с и немного разгонит тучи.

По утрам жителей Тверской области предупреждают о тумане. Видимость на дорогах - не более километра. Будьте внимательны и осторожны при управлении автотранспортом.