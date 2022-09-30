В Тверской области назначен новый прокурор Кесовогорского района

Дарья Кирина назначена прокурором Кесовогорского района Фото: прокуратура Тверской области

Приказом Генпрокурора Российской Федерации от от 28 сентября 2022 года на должность прокурора Кесовогорского района Тверской области назначена юрист 1 класса Дарья Кирина.

Дарья Сергеевна, 1993 года рождения, имеет высшее юридическое образование, в 2015 году с отличием окончила Саратовскую государственную юридическую академию по специальности юриспруденция.

В прокуратуре Тверской области проходит службу с 2015 года помощником Кимрского межрайонного прокурора, помощником, старшим помощником прокурора Калининского района, прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры, с марта 2022 занимала должность заместителя прокурора Кесовогорского района.