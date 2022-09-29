В Тверской области выявлено вдвое больше наркопреступлений, чем год назад

Оперативники выявили 28 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области подвели итоги оперативно-профилактической операции «Мак-2022».

В период прохождения операции «Мак-2022» оперативники выявили 28 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (в два раза больше показателя прошлого года). Из них 20 преступлений относились к категории тяжких и особо тяжких (в прошлом году - 11).

13 преступлений было связано с хранением наркотических средств;

14 преступлений - со сбытом наркотических средств и их аналогов.

Установлена причастность 24 лиц (в 2021 году – 14 лиц) к совершению наркопреступлений.

Выявлено 36 административных правонарушений в сфере антинаркотического законодательства (в 2021 году – 16). Из них подавляющее большинство - употребление наркотиков.

Кроме того, в период с 19 по 23 сентября сотрудниками ГИБДД были выявлены 14 водителей с признаками наркотического опьянения.

За период операции из незаконного оборота изъято 6 кг 971 грамм наркотических средств и наркосодержащих растений ( в2021 году – 2 кг 140 граммов).