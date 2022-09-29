УАЗ с двумя маленькими детьми на борту попал в серьёзное ДТП в Твери

ДТП произошло на площади Конституции. Фото: УГИБДД по Тверской области.

29 сентября в Твери на площади Конституции столкнулись автомобили "Hyundai" и УАЗ-Патриот.

По информации областной Госавтоинспекции, виновником аварии является водитель "корейца". Пострадала в аварии пассажирка УАЗа, женщина 65 лет. У неё диагностировано сотрасение мозга, но от госпитализации пострадавшая отказалась. В машине с ней были двое детей - 3-летняя девочка и 6-летний мальчик. Их увезли на осмотр в Детскую областную больницу. По предварительным данным, у детей тоже могут быть травмы головы.

Признаков алкогольного опьянения у водителей не было.