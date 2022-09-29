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Общество29 сентября 2022 16:37

Судебные приставы приостанавливают исполнительные производства на мобилизованных из Тверской области

Заявление можно подать непосредственно в военкомате
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Заявления о приостановлении исполнительных производств можно подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов.

Заявления о приостановлении исполнительных производств можно подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов.

Фото: ПТО

Мобилизованные граждане ничего не будут должны в рамках исполнительных производств, поскольку производства эти будут приостановлены. Об этом со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов информирует УФССП по Тверской области.

- В соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, - заявляют в ведомстве.

Заявления о приостановлении исполнительных производств данная категория должников сможет подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов. В военкоматах будут находиться сотрудники службы судебных приставов.