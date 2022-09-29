"Горячая линия" по отоплению заработала в прокуратуре Тверской области

В прокуратуре заработала "горячая линия" по отоплению Фото: Олег ЗОЛОТО

В прокуратуре Тверской области заработала "горячая линия" по отоплению.

В срок с 28 сентября по 12 октября жители могут сообщать о некачественно поставленной услуге и отсутствии тепла в домах по телефону: 8-980-630-03-87.

Позвонить дежурному прокурору можно с 9:00 до 13:00 и с 13:00 до 17:00.

Поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.

Также можно направить обращение через единый портал прокуратуры Российской Федерации или Госуслуги.