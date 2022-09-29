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Общество29 сентября 2022 16:22

"Горячая линия" по отоплению заработала в прокуратуре Тверской области

Звонки принимаются до 12 октября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В прокуратуре заработала "горячая линия" по отоплению

В прокуратуре заработала "горячая линия" по отоплению

Фото: Олег ЗОЛОТО

В прокуратуре Тверской области заработала "горячая линия" по отоплению.

В срок с 28 сентября по 12 октября жители могут сообщать о некачественно поставленной услуге и отсутствии тепла в домах по телефону: 8-980-630-03-87.

Позвонить дежурному прокурору можно с 9:00 до 13:00 и с 13:00 до 17:00.

Поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.

Также можно направить обращение через единый портал прокуратуры Российской Федерации или Госуслуги.