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Общество29 сентября 2022 16:11

Улицы вокруг площади Славы перекроют в Твери 30 сентября

Ищите пути объезда
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери перекроют улицы вокруг площади Славы

В Твери перекроют улицы вокруг площади Славы

Фото: Алина НИЗАМОВА

В Твери 30 сентября с 6:00 утра до окончания мероприятия будет ограничена парковка по улицам, прилегающим к площади Славы.

В частности:

- на улице Чернышевского (на участке от Татарского переулка до улицы Салтыкова-Щедрина);

- на улице Симеоновской (на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Андрея Дементьева);

- на улице Желябова и улице Староворобьевской (на участке от улицы Андрея Дементьева до Татарского переулка);

- на улице Салтыкова-Щедрина (на участке от улицы Медниковской до улицы улице Желябова);

- на улице Бассейной (на участке от Татарского переулка до площади Славы);

- на улице Академика Каргина (на участке от улицы Андрея Дементьева до площади Славы);

- на проезжей части между улицей Староворобьевской и улицей Чернышевского;

- на площади Славы между домами № 1 и № 2.

С 11:00 утра и до неопределенного времени на этих же участках будет ограничено движение.

Будьте внимательны. Ищите пути объезда.