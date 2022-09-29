Улицы вокруг площади Славы перекроют в Твери 30 сентября

В Твери перекроют улицы вокруг площади Славы Фото: Алина НИЗАМОВА

В Твери 30 сентября с 6:00 утра до окончания мероприятия будет ограничена парковка по улицам, прилегающим к площади Славы.

В частности:

- на улице Чернышевского (на участке от Татарского переулка до улицы Салтыкова-Щедрина);

- на улице Симеоновской (на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Андрея Дементьева);

- на улице Желябова и улице Староворобьевской (на участке от улицы Андрея Дементьева до Татарского переулка);

- на улице Салтыкова-Щедрина (на участке от улицы Медниковской до улицы улице Желябова);

- на улице Бассейной (на участке от Татарского переулка до площади Славы);

- на улице Академика Каргина (на участке от улицы Андрея Дементьева до площади Славы);

- на проезжей части между улицей Староворобьевской и улицей Чернышевского;

- на площади Славы между домами № 1 и № 2.

С 11:00 утра и до неопределенного времени на этих же участках будет ограничено движение.

Будьте внимательны. Ищите пути объезда.