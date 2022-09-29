В Тверской области мужчина воровал металлические люки

Подозреваемого задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию обратился застройщик и сообщил, что на стройку проник неизвестный и похитил шесть металлических люков, а также конструктивные части строительных лесов. Ущерб составил 47 000 рублей.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские заметили мужчину, который грузил имущество в фургон автомобиля ГАЗ. Мужчину задержали.

В полиции злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что машину взял в аренду, чтобы вывезти похищенное.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Имущество вернули владельцу.