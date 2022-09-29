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Общество29 сентября 2022 14:56

В посёлке Сонково Тверской области мобилизовали сотрудника МЧС

В регионе продолжается частичная мобилизация
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Сотрудник МЧС Дмитрий Козорог был мобилизован в Сонково.

Сотрудник МЧС Дмитрий Козорог был мобилизован в Сонково.

Фото: ПТО

В Тверской области продолжается частичная мобилизация. Очередная отправка мобилизованных прошла в Бельском районе. Об том сообщает пресс-служба правительства региона.

Повестку о призыве получил пожарный пожарно-спасательной части №51 поселка Сонково Дмитрий Козорог. Он неоднократно по роду своей деятельности бывал в сложных ситуациях, принимал решения, от которых зависели жизни людей.

- Сейчас необходимо укреплять специалистами состав подразделений российской армии. Я не поддерживаю позицию тех, кто пытается избежать частичной мобилизации. Как после всего этого они будут смотреть в глаза своим детям? - цитирует Дмитрия Козорога пресс-служба областного правительства.

Сейчас все мобилизованные проходят подготовку в Твери в старом здании суворовского училища. Здесь работает медкомиссия. Отдельно представителями властей региона было заявлено, что те, у кого выявят отклонения по здоровью, будут комиссованы.

Напомним, 21 сентября Президент страны объявил частичную мобилизацию в России.

В ходе частичной мобилизации в армию страны будут призваны 300 тысяч резервистов.