В Тверской области по просьбе жителей отремонтировали дорогу до деревни

Дорогу в Бологовском районе отремонтировали по просьбе жителей Фото: Евгений Трофимов

Жители деревни Беленец, что в Кемецком сельском поселении, Бологовского района Тверской области выразили благодарность администрации района и совету районных депутатов за отзывчивость на просьбу о ремонте дороги.

- Дорога проходит вблизи федеральной трассы. Участок в 1200 метров был в плохом состоянии. Два года я занималась этим вопросом, было направлено коллективное обращение. В этом году власти проявили внимание и привели дорогу в надлежащий вид - отсыпали полотно, укрепили обочины, - рассказала "КП"-Тверь" дачница Людмила Полищук. Женщина приезжает в район из Москвы каждое лето.

Но в деревне есть люди, которые проживают там круглогодично. В межсезонье дорогу часто размывало. После ремонта жителям стало проще добираться до города, быстрее доезжает "скорая помощь" и нет проблем с доставкой продуктов автолавкой.