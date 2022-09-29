В хозяйствах Тверской области завершается уборка урожая

В Тверской области завершается уборка урожая Фото: ПТО

В хозяйствах Тверской области завершается уборка сельскохозяйственных культур. Убрано 83,2 тыс. га посевной площади.

В Андреапольском, Весьегонском, Западнодвинском, Кимрском, Лесном, Осташковском, Рамешковском, Селижаровском, Удомельском округах, а также в Фировском районе уборочная кампания завершена полностью. Зерновые и зернобобовые убраны с площади 63,5 тыс. га, картофель - 10,2 тыс. га, овощи 1,9 тыс. га, из которых капуста - 201,7 га, свекла - 242,2 га, морковь - 246,1 га.

Завершена уборка озимых зерновых. Площадь к уборке озимых культур в этом году составила 16,6 тыс. га, из них 3 тыс. га приходится на озимую рожь, 1,6 тыс. га - на озимую тритикале, и почти 12 тыс. га - на озимую пшеницу. Яровые зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 47,3 тыс. га или 93,3% от плана.

Среди лидеров по урожайности зерновых и зернобобовых - Сонковский, Ржевский, Конаковский, Старицкий, Бежецкий районы и Кашинский городской округ.

Картофель убран с площади 10,2 тыс. га. Средняя урожайность в сельхозпредприятиях составила 262,5 ц/га, что на 15,3% больше, чем в прошлом году.

Продолжаются работы по подготовке полей к посеву озимых культур под урожай 2023 года.