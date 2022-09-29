В Тверской области по нацпроекту отремонтируют дорогу Архангельское-Кувалдино

Ремонт объекта завершат в 2023 году Фото: ПТО

В Конаковском районе Тверской области по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют дорогу Архангельское-Кувалдино. Работы завершат в 2023 году.

Губернатор Игорь Руденя считает качественные дороги одним из важных условий создания комфортной среды для проживания в регионе, повышения инвестиционной привлекательности территорий, развития туризма.

Дорога будет отремонтирована на всем протяжении. Контракт заключен между Дирекцией территориального дорожного фонда Тверской области и подрядной организацией АО "ДРСУ".

Дорога третьего класса имеет песчано-гравийное покрытие. После ремонта на участке будет уложено два слоя асфальтобетона.

Также будет отремонтировано мостовое сооружение. На период производства работ движение транспорта будет организовано по временной объездной дороге с мостом.