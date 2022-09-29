Администрацию в Тверской области оштрафовали за ямы на дорогах

Прокуратура проверила состояние дороги в Удомле Фото: архив "КП"

В Удомельскую межрайонную прокуратуру обратились местные жители с жалобой на неудовлетворительное состояние дороги напротив домов №6а и №10а по проспекту Энергетиков в Удомле.

Установлено, что покрытие проезжей части автодороги разрушено на 80%, зафиксированы выбоины площадью более 1 кв. м и глубиной более 15 см, разрушение верхнего слоя покрытия, частичное отсутствие бортового камня.

Прокурором направлено в суд административное исковое заявление. Суд его удовлетворил. Отремонтировать дорогу должны в срок до 1 октября 2023 года.