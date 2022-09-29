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Общество29 сентября 2022 11:44

Администрацию в Тверской области оштрафовали за ямы на дорогах

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура проверила состояние дороги в Удомле Фото: архив "КП"

Прокуратура проверила состояние дороги в Удомле Фото: архив "КП"

В Удомельскую межрайонную прокуратуру обратились местные жители с жалобой на неудовлетворительное состояние дороги напротив домов №6а и №10а по проспекту Энергетиков в Удомле.

Установлено, что покрытие проезжей части автодороги разрушено на 80%, зафиксированы выбоины площадью более 1 кв. м и глубиной более 15 см, разрушение верхнего слоя покрытия, частичное отсутствие бортового камня.

Прокурором направлено в суд административное исковое заявление. Суд его удовлетворил. Отремонтировать дорогу должны в срок до 1 октября 2023 года.