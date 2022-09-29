В Тверской области двое мужчин арестованы за убийство таксиста

Подозреваемые заключены под стражу, расследование продолжается Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области продолжается расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, подозреваемых в убийстве.

Преступление было совершено в ночь с 26 на 27 сентября в Тверской области. Двое пьяных мужчин, 24 и 20 лет, ночью, после полуночи, вызвали такси в Осташкове. К ним подъехала машина под управлением 26-летнего водителя. Мужчины вытащили таксиста из салона, избили битой, бросили на улице и уехали на его машине. Не приходя в сознание, мужчина умер в машине скорой помощи.

Для поиска подозреваемых объявили план "Перехват". Утром одного подозреваемого задержали в соседнем Вышневолоцком районе, другого – в Осташковском. Оказалось, что похищенный автомобиль они разбили в аварии, угнали другой и также совершили на нем ДТП.

Уголовное дело возбуждено по пунктам "ж, з" ч. 2 ст. 105, п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ.

29 сентября суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигурантов меру пресечения - они заключены под стражу. Им будет предъявлено обвинение.