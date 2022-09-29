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Общество29 сентября 2022 10:10

В Тверской области отремонтировали сломанную детскую площадку

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Детскую площадку привели в порядок

Детскую площадку привели в порядок

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Нелидовскую межрайонную прокуратуру обратился местный житель с жалобой на состояние детской площадки.

Установлено, что на придомовой территории многоквартирного дома на улице Лесной, у дома №11, в Нелидове детская площадка содержится в ненадлежащем состоянии. Отсутствует информационная табличка и график осмотра оборудования игровой площадки. Зафиксированы многочисленные повреждения и стертости краски.

Прокурором председателю обслуживающей компании внесено представление, после рассмотрения нарушения устранили.