В Тверской области отремонтировали сломанную детскую площадку

Детскую площадку привели в порядок
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В Нелидовскую межрайонную прокуратуру обратился местный житель с жалобой на состояние детской площадки.
Установлено, что на придомовой территории многоквартирного дома на улице Лесной, у дома №11, в Нелидове детская площадка содержится в ненадлежащем состоянии. Отсутствует информационная табличка и график осмотра оборудования игровой площадки. Зафиксированы многочисленные повреждения и стертости краски.
Прокурором председателю обслуживающей компании внесено представление, после рассмотрения нарушения устранили.