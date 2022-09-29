В Тверской области отремонтировали сломанную детскую площадку

Детскую площадку привели в порядок Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Нелидовскую межрайонную прокуратуру обратился местный житель с жалобой на состояние детской площадки.

Установлено, что на придомовой территории многоквартирного дома на улице Лесной, у дома №11, в Нелидове детская площадка содержится в ненадлежащем состоянии. Отсутствует информационная табличка и график осмотра оборудования игровой площадки. Зафиксированы многочисленные повреждения и стертости краски.

Прокурором председателю обслуживающей компании внесено представление, после рассмотрения нарушения устранили.