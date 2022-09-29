Момент ДТП с пешеходом на Московском шоссе в Твери попал на камеру видеорегистратора

Женщину сбили на пешеходном переходе Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло вечером, 28 сентября, на Московском шоссе в Твери.

Как рассказали в УГИБДД России по Тверской области, у дома №23 водитель на автомобиле "Шевроле" наехал на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.

Женщина 1964 года рождения получила травмы и была доставлена в больницу.

Позже Госавтоинспекция опубликовала видеозапись ДТП. Момент аварии попал на камеру проезжающей машины.

На записи видно, как машина в левой полосе остановилась, чтобы пропустить пешехода, женщина начала ускорять шаг, и на нее наехал водитель на "Шевроле", который ехал в правой полосе. В результате удара пешехода отбросило на несколько метров от перехода.