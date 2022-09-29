В Твери на Новом мосту повесили камеру и ограничили скорость движения для автомобилистов

На Новом мосту в Твери ограничили скорость и повесили камеру
Фото: Виктория ТУШКОВА
В Твери на Новом Волжском мосту повесили дорожные знаки и камеру видеонаблюдения для автомобилистов. Скорость движения на мосту ограничили до 40 км/ч.
- Многие водители про камеру пока не знают и скоростной режим не соблюдают. Будьте внимательнее, - предупреждают автомобилисты.
Напомним, что мост был открыт для движения 19 сентября. После ремонта исчезли трамвайные рельсы, он стал четырехполосным, появилась новая разметка.