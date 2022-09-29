Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2022 9:51

В Твери на Новом мосту повесили камеру и ограничили скорость движения для автомобилистов

Будьте внимательны при движении
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На Новом мосту в Твери ограничили скорость и повесили камеру

На Новом мосту в Твери ограничили скорость и повесили камеру

Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери на Новом Волжском мосту повесили дорожные знаки и камеру видеонаблюдения для автомобилистов. Скорость движения на мосту ограничили до 40 км/ч.

- Многие водители про камеру пока не знают и скоростной режим не соблюдают. Будьте внимательнее, - предупреждают автомобилисты.

Напомним, что мост был открыт для движения 19 сентября. После ремонта исчезли трамвайные рельсы, он стал четырехполосным, появилась новая разметка.