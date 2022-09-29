В Тверской области 29 сентября коронавирусом заразились 153 человека

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

По данным на 29 сентября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 153 человека. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. В последние недели также отмечен резкий рост заболеваемости - число заболевших в сутки увеличивается. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 176 354 человека.

170 131 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 71 552, в том числе за последние сутки – 4418.

2765 человека скончались. За минувшие сутки от ковида никто не умер.

Госпитализировано с ковидом за минувшие сутки 11 человек.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.