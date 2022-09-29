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Общество29 сентября 2022 8:05

В Твери 16 таксистов привлекли к ответственности за нарушения

Рейд прошел 28 сентября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Два автомобиля помещены на спецстоянку Фото: УГИБДД России по Тверской области

Два автомобиля помещены на спецстоянку Фото: УГИБДД России по Тверской области

Сотрудники ГИБДД совместно с представителями Ространснадзора и Министерства транспорта Тверской области на территории Твери 28 сентября провели профилактический рейд "Легковое такси".

Было проверено 43 водителя такси, 16 привлечены к административной ответственности за нарушения: перевозку не пристегнутых пассажиров, отсутствие страховки или лицензии и другие нарушения.

- Фактическая численность автомобилей такси в Твери значительно превышает количество разрешений на перевозку пассажиров и багажа, выданных Министерством транспорта Тверской области, - отметили в УГИБДД России по Тверской области.

Два водителя такси доставлены в отделы полиции за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации, автомобили помещены на спецстоянку.