Жительницу Вышнего Волочка обвиняют в мошенничестве с земельным участком на 1,5 миллиона рублей

Ущерб администрации составил 1,5 млн рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Вышнего Волочка, обвиняемой в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2012 году обвиняемая заключила с Комитетом по управлению имуществом Вышнего Волочка договор аренды земельного участка в районе улицы Макаренко площадью 1995 квадратных метров.

- В целях незаконного обращения в свою пользу земельного участка она предоставила в уполномоченные органы заведомо ложные сведения о наличии на нем объектов недвижимости, которые послужили основанием для выкупа участка без проведения торгов по льготной цене существенно ниже его кадастровой стоимости, - сообщили в прокуратуре.

Сумма ущерба муниципальному образованию составила более 1,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в Вышневолоцкий межрайонный суд для рассмотрения по существу.