На дорогах Тверской области из-за тумана ухудшилась видимость

Жителей Тверской области предупредили об ухудшении видимости на дорогах Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10:00 29 сентября в отдельных районах ожидается туман. Видимость на дорогах составляет 400-800 метров.

Водителям автотранспорта напоминают, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. При движении в тумане на автомобиле откажитесь от лишних перестроений, обгонов, опережений.

Учитывайте, что туман скрадывает расстояние: увеличьте дистанцию, избегайте резких торможений.