В одном из поселков Тверской области в детском саду замерзают дети

В Макстихе жители жалуются на холодные батареи Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители поселка Максатиха сообщают, что у них до сих пор не начался отопительный сезон. По данным на 28 сентября тепла нет в жилых домах и некоторых соцобъектах.

В частности, речь идет о детском саде №4 в микрорайоне "Солнечный".

- Дети вынуждены мерзнуть в саду. С обогревателем к вечеру температура набегает всего +15 градусов, в комнате, где спят, +11, - написала в группе "Подслушано в Максатихе" местная жительница.

Посты об отсутствии тепла в домах актуальны и сегодня. Жители продолжают сообщать адреса: ул. Песчаная, Северная, Спортивная, Восточная.

Один из подписчиков опубликовал под постом официальный комментарий, который получил от местной администрации.

- Отопительный сезон в Максатихинском районе стартовал 26 сентября. Данное решение было принято, несмотря на то, что пока среднесуточная температура окружающего воздуха не достигает значения +8 градусов в течение 5 дней, что определено законодательством для начала запуска отопления. Тепло в данный момент подается на объекты социально-бытового назначения и жилого фонда. Мы просим вас набраться терпения, так как процесс подключения потребителей к централизованной системе теплоснабжения происходит постепенно. После запуска оборудования котельной на расчетный режим подачи ресурса идет прогрев теплоносителя в сетях, отладка его циркуляции. По всем проблемным вопросам можно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: (48 253) 2-29-20, - сказано в сообщении.