Молодые преподаватели Детской школы искусств № 1 дадут концерт в Твери

ВИА «Завтрашний день». Фото: tverlib.ru

«Завтрашний день», солистами которого являются молодые преподаватели Детской школы искусств № 1 имени Мусоргского дадут концерт в тверской Горьковке. Ансамбль уже знаком жителям областной столицы, музыканты много и с успехом выступают на концертных площадках города и области.

В исполнении Егора Шмакова (гитара, вокал), Арсения Иванова (вокал), Сергея Смирнова (ударные), Андрея Алексеева (баян, фортепиано) прозвучат знакомые и любимые многими патриотические песни и инструментальные композиции советских композиторов.

Концерт состоится в актовом зале библиотеки имени Горького 3 октября в 10:00. 6+