На трассе М-11 в Тверской области прошли масштабные учения по ликвидации последствий ДТП

Учения на трассе М-11 Фото: УГИБДД России по Тверской области

28 сентября на скоростной трассе М-11 "Нева" УГИБДД УМВД России по Тверской области, ГК "Автодор", ГУ МЧС России по Тверской области, областной минздрав провели учения по ликвидации последствий ДТП с учетом неблагоприятных погодных условий.

По легенде учений, на 141-м километре трассы произошла авария - автомобиль наехал на легковой автомобиль, а затем столкнулся с большегрузом. В результате аварии есть пострадавшие, полностью перекрыта проезжая часть, есть угроза возгорания одной из машин.

ДТП зафиксировали по камерам, после звонка диспетчера к месту выехали спецслужбы. Пострадавших деблокировали из автомобиля и передали врачам скорой помощи, очаги возгорания потушили.

Движение по автодороге было возобновлено в полном объеме в течение двух часов.