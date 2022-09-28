Жительница Астрахани воровала косметику в магазинах Тверской области

Злоумышленницу задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В августе 2022 года в полицию поступило несколько заявлений о кражах от представителей магазинов. Из торговых залов пропадали косметические средства: шампуни, бальзамы, дезодоранты, крем для рук. Общий ущерб составил 17 000 рублей.

Полицейские изучили камеры, опросили персонал магазинов и установили злоумышленницу - 21-летнюю жительницу Астрахани. Фигурантку задержали в Москве.

В Тверскую область она приехала на такси, по магазинам ходила с рюкзаком, в который прятала украденное. Товары были проданы. Девушка оказалась причастна к трем преступлениям на территории Бологое и одному - в Торжке.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.