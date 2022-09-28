За прошлый год в Тверской области 563 родившие женщины стали мамами в четвёртый раз

9474 малыша появились в регионе за год. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

За прошлый год в Тверской области родились 9474 малыша. При этом 563 родившие женщины стали мамами в четвёртый раз.

Трогательной статистикой поделился Тверьстат. Как отмечают специалисты ведомства, такие знаменательные события стали случаться чаще: при одновременном снижении в регионе доли первенцев, доля рождённых вторых, третьих и последующих детей постепенно растёт.

Так, в 2021 году в Тверской области у 3,2 тыс. женщин родились первенцы, у 3,6 тыс. женщин появились на свет вторые дети, у 1,8 тыс. женщин – третьи, у 0,9 тыс. женщин – четвертые и последующие.