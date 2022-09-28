В Твери проверяют качество отремонтированных дорог

На объектах завершается ремонт Фото: администрация Твери

В Твери завершается кампания по ремонту дорог, которая проходила в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Комиссии в составе с представителями администрации Твери, ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области», ФКУ Упрдор «Россия», Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций, подрядных организаций производят отбор проб асфальтобетонного покрытия дорог.

Так, 27 сентября образцы асфальта были взяты в Московском районе на отремонтированном проезде от Московского шоссе до Центральной районной больницы в посёлке Химинститута.

Также в Московском районе продолжаются работы на проезжей части-дублёре бульвара Цанова и на улице Индустриальной. В Заволжье заканчиваются работы на улице Розы Люксембург, ремонт тротуаров здесь завершен. На бульваре Шмидта проведено фрезерование старого дорожного покрытия. В конце недели начнутся работы на Коннозаводском переулке.

В целом по состоянию на сегодняшний день ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проводится на 53 из 54 объектов улично-дорожной сети. В полном объеме выполнены работы уже на 30 улицах. Работы находятся в завершающей стадии.