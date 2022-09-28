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Общество28 сентября 2022 13:13

В Твери пройдет Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни»

Мероприятие будет организовано 2 октября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Каждый участник должен пройти 10 000 шагов

Каждый участник должен пройти 10 000 шагов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

2 октября в Твери пройдет Всероссийская акция "10 000 шагов к жизни", приуроченная к Всемирному дню ходьбы.

В ней могут принять участие все желающие. Мероприятие пройдет по территории Городского сада, набережной Афанасия Никитина и Речного вокзала.

Сбор участников в 11:00-11:30 у памятника А.С. Пушкину в Городском саду.

11:45-12:00 - торжественное открытие и зарядка.

12:00 - старт акции, прохождение маршрута здоровья.

14:00 - выдача памятных сертификатов участникам.