Каждый участник должен пройти 10 000 шагов Фото: Михаил ФРОЛОВ

2 октября в Твери пройдет Всероссийская акция "10 000 шагов к жизни", приуроченная к Всемирному дню ходьбы.

В ней могут принять участие все желающие. Мероприятие пройдет по территории Городского сада, набережной Афанасия Никитина и Речного вокзала.

Сбор участников в 11:00-11:30 у памятника А.С. Пушкину в Городском саду.

11:45-12:00 - торжественное открытие и зарядка.

12:00 - старт акции, прохождение маршрута здоровья.

14:00 - выдача памятных сертификатов участникам.