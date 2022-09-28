В сквере на проспекте Корыткова в Твери у мужчины украли телефон

Возбуждено уголовное дело Фото: архив "КП"

В полицию обратился 34-летний житель Твери с заявлением о мошенничестве. Вечером в сквере на проспекте Корыткова к нему подошёл молодой человек и попросил позвонит. Мужчина отдал мобильный, а злоумышленник убежал. Ущерб составил 8000 рублей. Сотрудники полиции опросили потерпевшего, составили ориентировку, установили возможных свидетелей. Подозреваемого задержали. Им оказался неработающий 18-летний местный житель. Он сознался, что телефон продал, а деньги потратил. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.