В Тверской области продолжается ремонт дороги "Торжок-Осташков"

На ремонтные работы дополнительно выделено 86,4 млн рублей бюджетных средств. Фото: ПТО

В Тверской области выделены дополнительные деньги на ремонт участков дороги "Торжок – Осташков" в Кувшиновском районе и Осташковском округе. Это позволит ускорить ввод объекта в эксплуатацию. Решение принято на заседании региональной Бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени.

Ремонт объекта ведется поэтапно с 2019 года. За четыре года в надлежащее состояние привели более 80 км. В этом году подрядчик приступил к следующему этапу, запланированному на следующий год - это ремонт участков общей протяженностью более 22 км. Начало работ в текущем году позволит досрочно ввести объект в 2023-ем.

На ремонтные работы из бюджета дополнительно выделено 86,4 млн рублей.