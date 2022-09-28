Водителей предупреждают о тумане на дорогах Тверской области

Водителям следует проявить осторожность при движении в тумане Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей региона, что 28 сентября в отдельных районах - туман. Видимость составляет 500-1000 метров.

Водителям автотранспорта напоминают, что туман представляет опасность всем участникам дорожного движения. При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние: увеличьте дистанцию, избегайте резких торможений.