Двое пьяных мужчин насмерть забили битой таксиста в Тверской области

Возбуждено уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Преступление было совершено в ночь с 26 на 27 сентября в Тверской области. Двое пьяных мужчин, 24 и 20 лет, ночью, после полуночи, вызвали такси в Осташкове. К ним подъехала машина под управлением 26-летнего водителя.

Мужчины вытащили таксиста из салона, избили битой, бросили на улице и уехали на его машине. Не приходя в сознание, мужчина умер в машине скорой помощи.

- Для розыска подозреваемых был введен план «Перехват». В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности фигурантов. Утром одного подозреваемого задержали в соседнем Вышневолоцком районе, другого – в Осташковском. Оказалось, что похищенный автомобиль они разбили в аварии, угнали другой и также совершили на нем ДТП, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту преступления по статьям 105 и 162 УК РФ возбуждено уголовное дело.

На место происшествия выезжал следователь и криминалист следственного комитета Тверской области. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигурантов. Расследование продолжается.