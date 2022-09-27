В районе Тверской области депутата лишили мандата

Депутата лишили мандата после проверки Фото: архив "КП"

Прокуратура Бельского района при проведении проверки установила, что депутат Совета депутатов городского поселения город Белый Бельского района Тверской области без уважительных причин не представила в установленный срок сведения о доходах и имуществе за 2021 год.

- Согласно федеральному законодательству неисполнение указанной обязанности влечет досрочное прекращение депутатских полномочий, - уточнили в ведомстве.

По результатам рассмотрения представления прокурора Советом депутатов принято решение о прекращении полномочий депутата.