На два дня в Тверь прибудет ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского

Святыня приедет из Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Фото: Тверская епархия, tvereparhia.ru

В Тверь из Свято-Троицкой Сергиевой лавры прибудет ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского. Поклониться православной святыне верующие смогут 1 и 2 октября в Воскресенском кафедральном соборе.

1 октября в 9 утра у Воскресенского собора состоится торжественная встреча святыни. Литургию в соборе совершит митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. В ночь с 1 на 2 октября (в полночь) в соборе будет совершена воскресная Божественная литургия. Регулярно перед мощами будут служиться молебны.

Как сообщает Тверская епархия, поклониться мощам Сергия Радонежского в эти дни можно будет:

-1 октября — с 9:00 до 19:00;

- 2 октября — с 8:00 до 19:00.