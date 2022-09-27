Пропавшая девушка из Конаковского района найдена живой

Следователи проводят проверку Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следователь Следственного комитета опрашивает несовершеннолетнюю девушку, которая с 15 сентября не появлялась дома.

Ранее сообщалось, что по факту исчезновения жительницы поселка 2-ое Моховое Конаковского района организована доследственная проверка.

К поисках были задействованы правоохранительные органы.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства отсутствия несовершеннолетней. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.