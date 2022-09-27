О бабочках и жуках-монстрах Центрально-Лесного заповедника расскажут в Твери

Насекомые такие маленькие, но роль в экосистеме играют колоссальную! Фото: Артем КИЛЬКИН

В Тверской Горьковке планируется интересная познавательная лекция: в рамках молодёжного объединения «Экореалиум» там состоится встреча с сотрудником Центрально-Лесного заповедника Еленой Марковой.

Разговор пойдёт о маленьких, но играющих колоссальную роль в существовании экосистемы насекомых - бабочках и жуках, среди которых встречаются довольно жуткие (на первый взгляд) персонажи.

На лекцию приглашают всех желающих. Она состоится 29 сентября в 14:00 в актовом зале библиотеки. 12+